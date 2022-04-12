Власти рассказали, когда отмоют грязь в Перми

13 апреля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Совсем скоро в Перми будет чисто, обещают в минтрансе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми приступили к комплексной уборке улиц, некоторые участки моют даже шампунем. К 1 мая грязь уберут, заверил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании краевого правительства, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» ВКонтакте. «По вопросу, что пришла весна. Ямочный ремонт, комплексная уборка улиц, — город в принципе приступил к этим работам. На дороги вышли пылесосы, поливомоечные машины. Думаем, что к 1 мая город приведут в порядок», — заявил он. Бортовой камень на ул. Ленина моют даже шампунем. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что видит эту машину на Ленина каждый день. «Надеюсь, не перед тем моют, как я на работу еду», — пошутил глава Прикамья. Он поручил также вымыть остановки и прибрать не только Пермь, но и другие города края. В Чайковском, где он был 13 апреля, его смутил крупный мусор на улицах. По мере того, как тает снег, его «надо убирать вместе с пылью и грязью», отметил глава региона. Главам территорий будет дано соответствующее поручение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Власти Перми приступили к комплексной уборке улиц, некоторые участки моют даже шампунем. К 1 мая грязь уберут, заверил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании краевого правительства, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» ВКонтакте. «По вопросу, что пришла весна. Ямочный ремонт, комплексная уборка улиц, — город в принципе приступил к этим работам. На дороги вышли пылесосы, поливомоечные машины. Думаем, что к 1 мая город приведут в порядок», — заявил он. Бортовой камень на ул. Ленина моют даже шампунем. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что видит эту машину на Ленина каждый день. «Надеюсь, не перед тем моют, как я на работу еду», — пошутил глава Прикамья. Он поручил также вымыть остановки и прибрать не только Пермь, но и другие города края. В Чайковском, где он был 13 апреля, его смутил крупный мусор на улицах. По мере того, как тает снег, его «надо убирать вместе с пылью и грязью», отметил глава региона. Главам территорий будет дано соответствующее поручение.