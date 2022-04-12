Пермское «Эхо Москвы» переделают в «Серебряный дождь»

13 апреля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Новые владельцы «Эха Москвы в Перми» готовятся к трансляции в новом формате Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермскую радиостанцию «Эхо Москвы» планируют перестроить под формат работы радио «Серебряный дождь». Об этом рассказал гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов. «Есть идея сделать региональное радио, посвященное повестке Перми и Пермского края, с собственным 24-часовым программированием, своими продуктами, линейкой передач. Сейчас мы на стадии формальной регистрации, летом начнем трансляцию в новом формате. Мы сохраняем коллектив, востребованные и качественные продукты, разговорный информационный жанр, но добавим немного хорошей музыки. Будет что-то близкое по формату к радиостанции „Серебряный дождь“», — сказал Андрей Творогов в интервью порталу business-class.su. Творогов отметил, что вариант работы в сетевом партнерстве тоже рассматривается. Предложения поступают из разных городов. Ранее URA.RU писало, что после прекращения вещания радиостанции «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры, пермское «Эхо» выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта местное вещание было возобновлено. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге. На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM временно вещает радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермскую радиостанцию «Эхо Москвы» планируют перестроить под формат работы радио «Серебряный дождь». Об этом рассказал гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов. «Есть идея сделать региональное радио, посвященное повестке Перми и Пермского края, с собственным 24-часовым программированием, своими продуктами, линейкой передач. Сейчас мы на стадии формальной регистрации, летом начнем трансляцию в новом формате. Мы сохраняем коллектив, востребованные и качественные продукты, разговорный информационный жанр, но добавим немного хорошей музыки. Будет что-то близкое по формату к радиостанции „Серебряный дождь“», — сказал Андрей Творогов в интервью порталу business-class.su. Творогов отметил, что вариант работы в сетевом партнерстве тоже рассматривается. Предложения поступают из разных городов. Ранее URA.RU писало, что после прекращения вещания радиостанции «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры, пермское «Эхо» выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта местное вещание было возобновлено. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге. На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM временно вещает радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»).