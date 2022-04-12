Пермское «Эхо Москвы» переделают в «Серебряный дождь»

Пермскую радиостанцию «Эхо Москвы» планируют перестроить под формат работы радио «Серебряный дождь». Об этом рассказал гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов.
«Есть идея сделать региональное радио, посвященное повестке Перми и Пермского края, с собственным 24-часовым программированием, своими продуктами, линейкой передач. Сейчас мы на стадии формальной регистрации, летом начнем трансляцию в новом формате. Мы сохраняем коллектив, востребованные и качественные продукты, разговорный информационный жанр, но добавим немного хорошей музыки. Будет что-то близкое по формату к радиостанции „Серебряный дождь“», — сказал Андрей Творогов в интервью порталу business-class.su.
Творогов отметил, что вариант работы в сетевом партнерстве тоже рассматривается. Предложения поступают из разных городов.
Ранее URA.RU писало, что после прекращения вещания радиостанции «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры, пермское «Эхо» выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта местное вещание было возобновлено. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге. На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM временно вещает радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»).
Пермскую радиостанцию «Эхо Москвы» планируют перестроить под формат работы радио «Серебряный дождь». Об этом рассказал гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов. «Есть идея сделать региональное радио, посвященное повестке Перми и Пермского края, с собственным 24-часовым программированием, своими продуктами, линейкой передач. Сейчас мы на стадии формальной регистрации, летом начнем трансляцию в новом формате. Мы сохраняем коллектив, востребованные и качественные продукты, разговорный информационный жанр, но добавим немного хорошей музыки. Будет что-то близкое по формату к радиостанции „Серебряный дождь“», — сказал Андрей Творогов в интервью порталу business-class.su. Творогов отметил, что вариант работы в сетевом партнерстве тоже рассматривается. Предложения поступают из разных городов. Ранее URA.RU писало, что после прекращения вещания радиостанции «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры, пермское «Эхо» выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта местное вещание было возобновлено. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге. На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM временно вещает радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»).