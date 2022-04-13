Канцлер Австрии раскритиковал решение ЕС по российскому газу

Австрия отказывается вводить эмбарго на российский газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против запрета Евросоюза на поставки газа из России. Об этом министр заявил в эфире телеканала CNN.

«Нефть уже обсуждается сейчас в Европейской комиссии и в Совете ЕС. Газовый вопрос — это отдельный вопрос. Наша промышленность зависит от газа. И поэтому мы должны принять правильное решение об этих санкциях», — заявил Нехаммер.

По его словам, Австрию в решении о сохранении поставок газа из РФ также поддерживают Венгрия, Германия и Болгария. Несмотря на это Нехаммер заявил о введении новых антироссийских санкций в ближайшем будущем. Этот шаг, по мнению канцлера, поможет избежать раскола Евросоюза из-за расхождения позиций по вопросу объявления газового эмбарго.

Ранее Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти из России. Позже член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Председатели трех парламентских комитетов Германии, в свою очередь, потребовали от ЕС как можно быстрее ввести запрет на нефть из России.

Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.

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