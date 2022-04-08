В США призвали весь мир отказаться от угля, нефти и газа из РФ

09 апреля 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

США призвали усилить санкционное давление на Россию с помощью запрета на импорт нефти и газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом она заявила в ходе выступления в конгрессе. «Все страны должны прекратить импорт российского угля, нефти и газа. Все страны должны закручивать санкционные гайки туже и туже», — приводит слова Каптур RT. Однако глава Министерства финансов США Джанет Йеллен считает, что запрет на ввоз российской нефти приведет к резкому росту цен. Министр финансов Германии Кристиана Линднера также предупредила, что отказ от российского газа принесет больше вреда ЕС, чем России. Япония, в свою очередь, приняла решение отказаться от импорта российского угля. Однако в Евросоюзе еще не пришли к единому решению. Венгрия, Австрия, Италия, Нидерланды и Германия выступают против введения запрета на поставки российского газа. При этом депутаты Европарламента проголосовали за введение эмбарго на поставки из России угля, газа, нефти и ядерного топлива, напоминает «Национальная служба новостей». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Как считают российские власти, все предыдущие санкции имели негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом она заявила в ходе выступления в конгрессе. «Все страны должны прекратить импорт российского угля, нефти и газа. Все страны должны закручивать санкционные гайки туже и туже», — приводит слова Каптур RT. Однако глава Министерства финансов США Джанет Йеллен считает, что запрет на ввоз российской нефти приведет к резкому росту цен. Министр финансов Германии Кристиана Линднера также предупредила, что отказ от российского газа принесет больше вреда ЕС, чем России. Япония, в свою очередь, приняла решение отказаться от импорта российского угля. Однако в Евросоюзе еще не пришли к единому решению. Венгрия, Австрия, Италия, Нидерланды и Германия выступают против введения запрета на поставки российского газа. При этом депутаты Европарламента проголосовали за введение эмбарго на поставки из России угля, газа, нефти и ядерного топлива, напоминает «Национальная служба новостей». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Как считают российские власти, все предыдущие санкции имели негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция.