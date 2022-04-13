В Германии призвали Европу скорее запретить нефть из России

Германия хочет лишить Россию большой части дохода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза должны как можно быстрее запретить ввоз из России нефти, потому что сокращение поставок этого ресурса повлияет на доходы российского бюджета. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот.

«Крупнейшая экономика Европы вынуждена отказаться от российского газа и нефти, поскольку доходы обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации на Украине. Германия уже сократила импорт энергоносителей, и сейчас на российскую нефть приходится 25% импорта по сравнению с 35% 24 февраля», — информацию приводит издание Reuters.

При этом опросы обычных граждан показывают, что только 30% респондентов прекратили бы покупать нефть у РФ, если бы это помогло Украине. 57% опрошенных считают, что страна должна продолжать импорт, чтобы избежать скачков цен. А 24% согласились с утверждением «Мы можем замерзнуть за свободу».

Стоимость нефти в ближайшее время может колебаться в пределах 80-150 долларов США за баррель из-за возможного эмбарго на поставки сырья из России, пишет «Национальная служба новостей». Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен, уточняет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ряд европейских стран, а также Япония и США ввели против России жесткие санкции, которые коснулись экономического и банковского сектора. Теперь все чаще среди европейских политиков звучит идея отказа от российской нефти.

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