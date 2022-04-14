РБК: в судах России лежит более 600 дел о дискредитации ВС РФ

В суды поступило более 600 административных дел по дискредитации армии Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В российские суды за месяц поступило более 600 административных дел по дискредитации армии страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Государственной автоматизированной системы «Правосудие». Отмечается, что больше всего таких дел в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Крыму.

«За период чуть более месяца, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП. Из них как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел — пока не рассмотрены», — сообщает РБК со ссылкой на ГАС.

Лидером по числу дел о дискредитации ВС стала Калининградская область (77 дел). Вторым по количеству дел стал Санкт-Петербург (33). Замыкает тройку Крым (37). В десятку лидеров по числу поступивших дел вошли Амурская область (27 дел), Пермский край (26 дел) и Ярославская область (21 дело).

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Госдума, в свою очередь, одобрила законопроект о наказаниях за распространение фейков о работе госорганов за границей.