Госдума одобрила наказание за фейки о госорганах за границей

22 марта 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

За распространение фейков о госорганах за рубежом грозит до трех лет лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственная дума РФ одобрила закон об уголовном наказании за распространение фейков о работе государственных органов за границей. Решение было принято на пленарном заседании Госдумы. «Депутаты приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом. Нарушителям будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет», — сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что в случае использования служебного положения для распространения фейков срок заключения вырастет до 10 лет. Штраф в таком случае составит не менее 3 млн рублей. Отмечается, что этот закон является дополнением закона о распространении фейков о действиях ВС РФ на территории Украины. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что задача спецоперации — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 4 марта Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение фейков о действиях российской армии, пишет RT. Наказание составит до 15 лет лишения свободы. В Кремле заявили, что закон необходим из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная дума РФ одобрила закон об уголовном наказании за распространение фейков о работе государственных органов за границей. Решение было принято на пленарном заседании Госдумы. «Депутаты приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом. Нарушителям будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет», — сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что в случае использования служебного положения для распространения фейков срок заключения вырастет до 10 лет. Штраф в таком случае составит не менее 3 млн рублей. Отмечается, что этот закон является дополнением закона о распространении фейков о действиях ВС РФ на территории Украины. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что задача спецоперации — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 4 марта Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение фейков о действиях российской армии, пишет RT. Наказание составит до 15 лет лишения свободы. В Кремле заявили, что закон необходим из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.