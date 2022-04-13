В Челябинске рабочий погиб на заводе, тело нашли не сразу

Мужчину считали пропавшим без вести (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на заводе в результате несчастного случая погиб 50-летний рабочий. При этом тело мужчины нашли только спустя несколько часов, а поиски начали, когда он не вернулся со смены домой, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Машинист мельницы завода на улице Мраморная погиб в ночь на 12 апреля в результате несоблюдения правил безопасности. Он упал в бункер измельчителя фракции графита. Искать его начали, когда он не вернулся со смены домой. В первой половине дня 12 апреля тело нашли в бункере», — рассказал источник.

По информации в социальных сетях, мужчину действительно начали искать родственники, когда к концу вечера 11 апреля он не пришел со смены. Родные сразу известили руководство. Оно также предпринимало действия по розыску мужчины, но о том, что он упал в чан в одном из цехов сразу никто не подумал. Проверку по факту смерти рабочего проводит Следственный комитет. В пресс-службе ведомства подготовят комментарий позднее.