У подростков с собой был предмет, похожий на боевой пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Екатеринбурга испугались подростков, которые играли с предметом, похожим на пистолет, во дворе дома на улице Мельникова, 52. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Во дворе по улице Мельникова 52, что за „Институтом связи“, средь бела дня стояли парни с пушкой», — сообщила екатеринбурженка Татьяна telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Она заявила, что дети успели сбежать до приезда полиции.

На видео попали кадры того, как трое детей с рюкзаками дергают предполагаемый пистолет. Один из них попробовал выстрелить в сторону.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №9. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, попавших на записи камер наблюдения», — сообщили там.