13 апреля 2022

Екатеринбуржцев испугали подростки с пистолетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У подростков с собой был предмет, похожий на боевой пистолет Фото:

Жители Екатеринбурга испугались подростков, которые играли с предметом, похожим на пистолет, во дворе дома на улице Мельникова, 52. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Во дворе по улице Мельникова 52, что за „Институтом связи“, средь бела дня стояли парни с пушкой», — сообщила екатеринбурженка Татьяна telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Она заявила, что дети успели сбежать до приезда полиции.

На видео попали кадры того, как трое детей с рюкзаками дергают предполагаемый пистолет. Один из них попробовал выстрелить в сторону.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №9. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, попавших на записи камер наблюдения», — сообщили там.

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Жители Екатеринбурга испугались подростков, которые играли с предметом, похожим на пистолет, во дворе дома на улице Мельникова, 52. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Во дворе по улице Мельникова 52, что за „Институтом связи“, средь бела дня стояли парни с пушкой», — сообщила екатеринбурженка Татьяна telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Она заявила, что дети успели сбежать до приезда полиции. На видео попали кадры того, как трое детей с рюкзаками дергают предполагаемый пистолет. Один из них попробовал выстрелить в сторону. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №9. Правоохранители устанавливают личности молодых людей, попавших на записи камер наблюдения», — сообщили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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