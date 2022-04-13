Тюменца, призывавшего свергнуть власть, отправили в психбольницу

За призывы к свержению действующей власти жителя Тюмени на месяц отправили в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Павел К. обвиняется в призывах к свержению существующей власти. По ходатайству следствия его на 30 суток поместили в стационар областной клинической психиатрической больницы для проведения судебной экспертизы. Адвокат обвиняемого подал жалобу на это решение, однако суд оставил ее без удовлетворения», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Помимо призывов мужчине вменяют и военный мятеж, с целью насильственного изменения конституционного строя России. По версии следствия, данные действия тюменец совершал в составе группы граждан, всего по уголовному делу проходят шесть человек. Еще нескольких участников волнений пока не установили.
Уголовное производство было начато в марте прошлого года. Сейчас по делу продолжаются следственные действия, срок их окончания назначен на конец июня.
За призывы к свержению действующей власти жителя Тюмени на месяц отправили в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Павел К. обвиняется в призывах к свержению существующей власти. По ходатайству следствия его на 30 суток поместили в стационар областной клинической психиатрической больницы для проведения судебной экспертизы. Адвокат обвиняемого подал жалобу на это решение, однако суд оставил ее без удовлетворения», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Помимо призывов мужчине вменяют и военный мятеж, с целью насильственного изменения конституционного строя России. По версии следствия, данные действия тюменец совершал в составе группы граждан, всего по уголовному делу проходят шесть человек. Еще нескольких участников волнений пока не установили. Уголовное производство было начато в марте прошлого года. Сейчас по делу продолжаются следственные действия, срок их окончания назначен на конец июня.