29 августа 2025

В Сургуте на транспортной развязке закроют два съезда на две недели

Ремонтные работы будут проводиться с 29 августа по 15 сентября
В Сургуте (ХМАО) с 29 августа по 15 сентября изменится схема движения на транспортной развязке, расположенной на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Аэрофлотской. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ на данном участке.

«В связи с проводимыми ремонтными работами с 29 августа по 15 сентября изменится схема движения на транспортной развязке на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Аэрофлотской», — говорится в telegram-канале мэрии. Согласно информации администрации города, на время ремонта будут закрыты два выезда.

Речь идет о правом съезде с Нефтеюганского шоссе в сторону проспекта Ленина и улицы Профсоюзов, а также о правом съезде с путепровода при движении в город в направлении улиц Трудовая и Островского. Власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты движения и учитывать ограничения при въезде в город.

