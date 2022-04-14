Пинаев часто выкладывает фотографии своих питомцев у себя на странице в «Вконтакте» Фото: соцсети Владислава Пинаева

Собаки мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева набирают популярность в соцсетях. Питомцы главы также полюбились подписчикам и друзьям Пинаева в «Вконтакте»

«На прогулке», — так подписал одну из фотографий с собаками Пинаев. Подписчики мэра оставляют множество позитивных комментариев под фотографиями собак. Зачастую Пинаев выкладывает фото своих питомцев в выходные дни.

Глава Нижнего Тагила зарегистрировал свою страницу в «Вконтакте» 22 февраля. «Рад приветствовать вас на своей странице. Буду делиться новостями о жизни города, рассказывать о своей работе. Будем вместе обсуждать актуальные темы», — говорится в приветственном сообщении Пинаева, которое он разместил у себя на странице. Он отметил, что принимает конструктивные предложения и отзывы в личных сообщениях. «Ответить всем в силу занятости, конечно, не смогу, но постараюсь, чтобы ни одно обращение без внимания не осталось», — отметил Пинаев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев зарегистрировался в «Вконтакте» позже — 11 марта. Но в отличии от Пинаева, он разместил только одну, приветственную запись. Последний раз губернатор заходил на свою страницу 15 марта.

Фото: соцсети Владислава Пинаева

Фото: соцсети Владислава Пинаева

Фото: соцсети Владислава Пинаева

Фото: соцсети Владислава Пинаева