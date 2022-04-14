Куйвашев не заходил в соцсеть почти месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не заходил на свою страницу в «ВКонтакте» с 15 марта. Долгую неактивность страницы губернатора заметил журналист URA.RU.

На своей странице губернатор разместил только одну запись в которой пообещал, что в «ВКонтакте» будет писать свое мнение о важных событиях и новостях нашего региона. Страница Куйвашева также официально подтверждена. В департаменте информполитики губернатора URA.RU сообщили, что никакого общего правила, касающегося регулярности появления постов в социальных сетях, нет.

Куйвашев зарегистрировал свою страницу в «Вконтакте» 11 марта. До этого, на протяжении нескольких лет, губернатор вел свою страницу в Instagram (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов). Но после объявления холдингом Meta (деятельность запрещена в РФ), что та не будет блокировать призывы к насилию против российских военных на Украине в Facebook (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов) и Instagram, генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.

Куйвашев почти месяц не заходил на свою страницу Фото: скрин страницы губернатор в «Вконтакте»

Единственная запись на странице губернатора Фото: скрин страницы губернатор в «Вконтакте»

Подписчики Куйвашева заметили, что губернатор не появлялся в «Вконтакте» долгое время Фото: скрин страницы губернатор в «Вконтакте»