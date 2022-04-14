Губернатор Куйвашев забросил свою страницу во «ВКонтакте». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, куйвашев евгений
Куйвашев не заходил в соцсеть почти месяц Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не заходил на свою страницу в «ВКонтакте» с 15 марта. Долгую неактивность страницы губернатора заметил журналист URA.RU.

На своей странице губернатор разместил только одну запись в которой пообещал, что в «ВКонтакте» будет писать свое мнение о важных событиях и новостях нашего региона. Страница Куйвашева также официально подтверждена. В департаменте информполитики губернатора URA.RU сообщили, что никакого общего правила, касающегося регулярности появления постов в социальных сетях, нет.

Куйвашев зарегистрировал свою страницу в «Вконтакте» 11 марта. До этого, на протяжении нескольких лет, губернатор вел свою страницу в Instagram (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов). Но после объявления холдингом Meta (деятельность запрещена в РФ), что та не будет блокировать призывы к насилию против российских военных на Украине в Facebook (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов) и Instagram, генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.

Куйвашев почти месяц не заходил на свою страницу
Фото:
Единственная запись на странице губернатора
Фото:
Подписчики Куйвашева заметили, что губернатор не появлялся в «Вконтакте» долгое время
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не заходил на свою страницу в «ВКонтакте» с 15 марта. Долгую неактивность страницы губернатора заметил журналист URA.RU. На своей странице губернатор разместил только одну запись в которой пообещал, что в «ВКонтакте» будет писать свое мнение о важных событиях и новостях нашего региона. Страница Куйвашева также официально подтверждена. В департаменте информполитики губернатора URA.RU сообщили, что никакого общего правила, касающегося регулярности появления постов в социальных сетях, нет. Куйвашев зарегистрировал свою страницу в «Вконтакте» 11 марта. До этого, на протяжении нескольких лет, губернатор вел свою страницу в Instagram (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов). Но после объявления холдингом Meta (деятельность запрещена в РФ), что та не будет блокировать призывы к насилию против российских военных на Украине в Facebook (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов) и Instagram, генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...