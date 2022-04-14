МО РФ: США испытывали биооружие на пациентах больницы в Харькове

14 апреля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Применение препаратов тщательно скрывалось Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские ученые из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, испытания шли с 2019 по 2021 год. В январе этого года работа мерефской лаборатории была остановлена, а все оборудование и препараты оттуда вывезли на запад Украины. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американские ученые из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, испытания шли с 2019 по 2021 год. В январе этого года работа мерефской лаборатории была остановлена, а все оборудование и препараты оттуда вывезли на запад Украины. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.