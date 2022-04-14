МО РФ: США испытывали биооружие на пациентах больницы в Харькове

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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, лаборант, химия, химическая лаборатория, химические опыты
Применение препаратов тщательно скрывалось Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские ученые из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, испытания шли с 2019 по 2021 год. В январе этого года работа мерефской лаборатории была остановлена, а все оборудование и препараты оттуда вывезли на запад Украины.

О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.

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Американские ученые из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, испытания шли с 2019 по 2021 год. В январе этого года работа мерефской лаборатории была остановлена, а все оборудование и препараты оттуда вывезли на запад Украины. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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