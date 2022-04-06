Болгарская журналистка предоставила ООН данные по биолабораториям

По словам Диляны Гайтанджиевой, США на протяжении 20 лет финансировали биолаборатории в 25 странах по всему миру Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Биолаборатории на Украине

США долгие годы спонсировали биолаборатории в 25 странах мира, в том числе на Украине и в Грузии, считает болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева. Она предоставила ООН найденные доказательства причастности Госдепартамента и Пентагона к биолабраториям. Кроме того, она продемонстрировала документы на созванном по инициативе России неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», посвященному теме американских военных биологических программ на Украине.

«Госдепартамент и Пентагон на протяжении 20 лет финансировали биолаборатории в 25 странах по всему миру, многие из которых стратегически расположены вокруг основных соперников США — России и Китая», — утверждает журналистка, пишет ТАСС. По ее словам, биологическое оружие сравнимо с ядерным — они представляют для человечества сильнейшую угрозу.

В качестве доказательств существования биолабораторий Диляна Гайтанджиева показала репортаж из Тбилиси, где местные жители жаловались на подозрительную активность, предположительно связанной с Центром имени Лугара. Кроме того, она указала на карту, где было отмечено расположение биолабораторий.

Также журналистка рассказала о ряде документов, которые указывали на то, что Пентагон при участии 4,4 тысяч украинских и около 1 тысячи грузинских военнослужащих проводит биологические эксперименты, на которых люди подвергались неоправданным рискам. По ее словам, власти Грузии и Украины обязались не обвинять США в случае, если деятельность биолабораторий приведет к смерти жителей их стран.

О существовании биолабораторий стало известно во время спецоперации России на Украине. Об этом заявляли в Минобороны РФ. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве.

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