В Кремле заявили о сети биолабораторий вокруг России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В контролируемых Пентагоном биолабораториях разрабатывают новое биологическое оружие, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Биолаборатории на Украине

Пентагон создал вокруг России сеть биолабораторий, которые работают над проектами по созданию нового биологического оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами. Она работает и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов. С использованием элементов природы — животного мира, флоры, фауны. Это потенциально очень страшное оружие», — сказал Песков.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном.

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Пентагон создал вокруг России сеть биолабораторий, которые работают над проектами по созданию нового биологического оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами. Она работает и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов. С использованием элементов природы — животного мира, флоры, фауны. Это потенциально очень страшное оружие», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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