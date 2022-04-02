В Кремле заявили о сети биолабораторий вокруг России

Пентагон создал вокруг России сеть биолабораторий, которые работают над проектами по созданию нового биологического оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами. Она работает и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов. С использованием элементов природы — животного мира, флоры, фауны. Это потенциально очень страшное оружие», — сказал Песков.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном.
Пентагон создал вокруг России сеть биолабораторий, которые работают над проектами по созданию нового биологического оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами. Она работает и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов. С использованием элементов природы — животного мира, флоры, фауны. Это потенциально очень страшное оружие», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном.