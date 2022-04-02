В Кремле заявили о сети биолабораторий вокруг России

02 апреля 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

В контролируемых Пентагоном биолабораториях разрабатывают новое биологическое оружие, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Пентагон создал вокруг России сеть биолабораторий, которые работают над проектами по созданию нового биологического оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами. Она работает и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов. С использованием элементов природы — животного мира, флоры, фауны. Это потенциально очень страшное оружие», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пентагон создал вокруг России сеть биолабораторий, которые работают над проектами по созданию нового биологического оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами. Она работает и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов. С использованием элементов природы — животного мира, флоры, фауны. Это потенциально очень страшное оружие», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном.