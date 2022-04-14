Челябинский губернатор погулял в парке, где было страшно ходить

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , коляска, мама, мамаша, текслер алексей
Алексей Текслер пообещал жителям ЧМЗ продолжить обновление общественных пространств (фото из архива) Фото:

Губернатор области Алексей Текслер осмотрел парк в Металлургическом районе Челябинска, который десятилетия находился в запущенном состоянии. Глава региона пообщался с жителями и пообещал продолжить обновление общественных пространств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер проинспектировал ход благоустройства и реконструкции парка „Металлург“ им. О.И. Тищенко. Парком десятилетия не занимались, были определенные проблемы и со стадионом. Это знаковые объекты и для Металлургического района Челябинска, и в целом для города», — отметили в пресс-службе.

Парк — это городская территория, стадион — это территория «Мечела». В парке обустроили дорожно-тропиночную сеть, организовали площадку для выгула и дрессировки собак, отремонтировали стелу, расположенную у центрального входа в парк.

«Мы комплексно подошли к реконструкции и в настоящий момент первый этап благоустройства парка завершен. Пообщался с жителями, им очень нравится. У нас в ближайшие два года запланировано продолжение обновления парка», — заявил Текслер.

В этом году в парке «Металлург» планируется построить скейт-парк на 1200 кв. метров, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, площадку для детского воркаута. Власти также обустроят зоны дендрария, газонов и клумб.

Губернатора сопровождала глава Челябинска Наталья Котова
Дети очень радуются реконструкции парка и стадиона

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Губернатор области Алексей Текслер осмотрел парк в Металлургическом районе Челябинска, который десятилетия находился в запущенном состоянии. Глава региона пообщался с жителями и пообещал продолжить обновление общественных пространств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Алексей Текслер проинспектировал ход благоустройства и реконструкции парка „Металлург“ им. О.И. Тищенко. Парком десятилетия не занимались, были определенные проблемы и со стадионом. Это знаковые объекты и для Металлургического района Челябинска, и в целом для города», — отметили в пресс-службе. Парк — это городская территория, стадион — это территория «Мечела». В парке обустроили дорожно-тропиночную сеть, организовали площадку для выгула и дрессировки собак, отремонтировали стелу, расположенную у центрального входа в парк. «Мы комплексно подошли к реконструкции и в настоящий момент первый этап благоустройства парка завершен. Пообщался с жителями, им очень нравится. У нас в ближайшие два года запланировано продолжение обновления парка», — заявил Текслер. В этом году в парке «Металлург» планируется построить скейт-парк на 1200 кв. метров, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, площадку для детского воркаута. Власти также обустроят зоны дендрария, газонов и клумб.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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