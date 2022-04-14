Колесо обозрения запрещено использовать во время плохой погоды Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудникам Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге пришлось вручную раскручивать колесо обозрения из-за проскальзывающего во время дождя механизма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка.

«Из-за начавшегося дождя механизм стал проскальзывать, сотрудники докрутили колесо, чтобы высадить тех, кто уже был в тот момент на аттракционе», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что ситуацию нельзя считать аварийной. Колесо будут просушивать до восстановления нормальной работы.

В пресс-службе подчеркнули, что посетители парка могут безопасно заходить на аттракцион. При этом раскачивать кабину во время катания нельзя. Именно эту ошибку совершили посетители, которые оказались на колесе, когда механизмы начали проскальзывать. В пресс-службе напомнили, что во время плохой погоды (дождь, снег, туман, сильный ветер) аттракцион не работает.

Очевидцы сняли видео, на котором сотрудники парка толкают одну из кабинок. Посетители ЦПКиО возмутились состоянием аттракциона.

В 2020 году из-за установки колеса обозрения в парк поступали запросы от прокуратуры. Однако нарушений выявлено не было.