Пентагон: загоревшийся крейсер «Москва» отправился в Севастополь

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Крейсер «Москва» находится на плаву, заявили в Пентагоне Фото:

Флагманский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар, своим ходом отправится в порт в Севастополе. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Крейсер „Москва“ находится на плаву. Он доберется до Севастополя своим ходом», — сказал Кирби.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. В ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, а сам корабль остается на плаву. Причины пожара пока не установлены.

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Флагманский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар, своим ходом отправится в порт в Севастополе. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Крейсер „Москва“ находится на плаву. Он доберется до Севастополя своим ходом», — сказал Кирби. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. В ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, а сам корабль остается на плаву. Причины пожара пока не установлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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