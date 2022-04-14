Пентагон: загоревшийся крейсер «Москва» отправился в Севастополь

14 апреля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Крейсер «Москва» находится на плаву, заявили в Пентагоне Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Флагманский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар, своим ходом отправится в порт в Севастополе. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Крейсер „Москва“ находится на плаву. Он доберется до Севастополя своим ходом», — сказал Кирби. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. В ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, а сам корабль остается на плаву. Причины пожара пока не установлены. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Флагманский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар, своим ходом отправится в порт в Севастополе. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Крейсер „Москва“ находится на плаву. Он доберется до Севастополя своим ходом», — сказал Кирби. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. В ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, а сам корабль остается на плаву. Причины пожара пока не установлены.