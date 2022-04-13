Минобороны РФ сообщило о взрыве боеприпаса на крейсере «Москва» 14 апреля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 + На крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боеприпас Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ На флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Сообщается, что экипаж судна полностью эвакуирован, причины пожара выясняются. «Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, входящий в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . На флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Сообщается, что экипаж судна полностью эвакуирован, причины пожара выясняются. «Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, входящий в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям