13 апреля 2022

Минобороны РФ сообщило о взрыве боеприпаса на крейсере «Москва»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, атака, выстрел, военный корабль, ракеты
На крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боеприпас Фото:

На флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Сообщается, что экипаж судна полностью эвакуирован, причины пожара выясняются.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, входящий в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря.

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На флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Сообщается, что экипаж судна полностью эвакуирован, причины пожара выясняются. «Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, входящий в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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