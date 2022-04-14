В Минобороны РФ сообщили о состоянии крейсера «Москва»

14 апреля 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Взрывы боеприпасов на крейсере «Москва» прекращены, сообщили в Минобороны РФ Пресс-служба Черноморского флота, ТАСС Флагманский крейсер «Москва» остается на плаву. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очаг возгорания на крейсере локализован, взрывы боеприпасов прекращены. «Крейсер „Москва“ сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. В военном ведомстве уточнили, что очаг возгорания на крейсере локализован, а взрывы боеприпасов прекращены. Причины пожара сейчас устанавливаются. Экипаж был эвакуирован на корабли, которые находились в этом районе Черного моря. «Москву» планируют отбуксировать к берегу. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на флагмане Черноморского флота России, ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. По данным военного ведомства, корабль получил серьезные повреждения. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с крейсером и посоветовал по всем вопросам обращаться в Минобороны РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Флагманский крейсер «Москва» остается на плаву. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очаг возгорания на крейсере локализован, взрывы боеприпасов прекращены. «Крейсер „Москва“ сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. В военном ведомстве уточнили, что очаг возгорания на крейсере локализован, а взрывы боеприпасов прекращены. Причины пожара сейчас устанавливаются. Экипаж был эвакуирован на корабли, которые находились в этом районе Черного моря. «Москву» планируют отбуксировать к берегу. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на флагмане Черноморского флота России, ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. По данным военного ведомства, корабль получил серьезные повреждения. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с крейсером и посоветовал по всем вопросам обращаться в Минобороны РФ.