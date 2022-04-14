«Единая Россия» создала новый форматы работы с НКО

Штабы общественной поддержки «Единой России» будут помогать НКО в решении вопросов и получении грантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» перезапускает работу своих штабов общественной поддержки (ШОП). На их базе будут открыты ресурсные центры для НКО, а также организована адресная помощь людям. Так, первый обновленный ШОП в Ижевске начал прием гуманитарной помощи для беженцев и жителей Донбасса.

«Сюда могут приходить люди, которые хотят помочь, независимо от того, есть ли у них НКО. Люди, которые хотят решить какую-то проблему, которые являются экспертами в каких-либо вопросах. По каждому из направлений будет выстраиваться маршрут сопровождения и поддержки», — цитирует официальный сайт «Единой России» заместителя секретаря Генсовета партии, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову.

На базе ижевского ШОП был создан первый Центр объединения гражданских инициатив «Единые». Он будет сотрудничать с региональными НКО и помогать им в подготовке заявок на получение грантов. По каждому направлению работы будут назначены кураторы, которые будут помогать некоммерческим организациям в решении их вопросов.

Кроме того, ижевский ШОП оказывает адресную помощь. Например, на его базе создана «горячая линия» для консультаций психолога и юриста.

Сейчас на его площадке организован прием гуманитарной помощи для беженцев и жителей ДНР и ЛНР. Туда же можно принести письма для участников спецоперации РФ на Украине. Их доставляют в Донбасс волонтеры из «Молодой гвардии Единой России». Они регулярно выезжают в ДНР и ЛНР, развозят продукты местным жителям и помогают им искать родственников.

«Мы всегда готовы к общению и их поддержке. В пандемию мы стали очень крепким сообществом и сейчас реализуем уникальные проекты. Точно — достойные того, чтобы их транслировать на федеральном уровне», — заявил секретарь удмуртского отделения «Единой России» Александр Бречалов.

Ранее единороссы открыли в региональных общественных приемных центры правовой поддержки для беженцев. Там жителям ДНР и ЛНР помогают с восстановлением документов, поиском родственников, посещением врачей и обучением детей.

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