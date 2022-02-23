ЕР оказывает гуманитарную и правовую помощь беженцам Донбасса

Поезд доставил в Ростовскую область 800 тонн предметов гуманитарной помощи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

В Ростовскую область прибыл первый автопоезд с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса от «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Автопоезд доставил в Ростовскую область 800 тонн гуманитарного груза, который собрали с помощью 24 региональных отделений «Единой России».

«В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России».

По словам секретаря Генсовета, первыми на призыв о помощи откликнулись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, а также Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, и город-герой Севастополь. Подготовку автомобиля с гуманитарным грузом уже начали в Курганской области, рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Он будет состоять из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий, средств гигиены, одноразовой посуды, постельного белья, электроприборов. Автомобиль планируем отправить через пару дней, как только максимально соберем груз», — рассказал политик URA.RU.

По словам Ильтякова, один из курганских предпринимателей передала для беженцев абсолютно новую одежду. Кроме того, предприятия-партнеры предоставили 2 тонны сахара, 10 тонн муки и круп, а также мясные консервы.

Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» будет продолжать сбор гуманитарной помощи до тех пор, пока беженцы остаются в пунктах временного размещения. До 28 февраля в Ростовскую область прибудет еще один автопоезд, который доставиь 500 тонн предметов первой необходимости. Также партия планирует наладить работу волонтеров-психологов, которые будут помогать жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Отдельно ведется работа с детьми-беженцами. По словам Турчака, они составляют большую часть эвакуированных с Донбасса. В шести пунктах временного размещения в Ростовской области волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» организовали детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов.

В общественных приемных «Единой России» в регионах открыли центры правовой поддержки для беженцев. Там жителям ДНР и ЛНР помогут с восстановлением документов, поиском родственников, посещением врачей и обучением детей. По словам главы комиссии «Единой России» по работе с обращением граждан Анны Кузнецовой, в приемных будут выработаны алгоритмы консультирования и информирования беженцев.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что жители ДНР и ЛНР смогут вернуться домой, когда там будет восстановлено спокойствие.

Фото: предоставлено ЕР

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