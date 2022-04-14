Байден собрался приехать в Киев

15 апреля 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Байден готов лично отправиться с визитом в Киев Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. У политика спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации на Украину. В ответ Байден заявил, что решение на этот счет пока не принято. Однако после этого его попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Да», — ответил Байден в ответ на вопрос, готов ли он лично поехать в Киев. Информацию передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность отправки на Украину «делегации высокого уровня» в поддержку Зеленского — вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсуждалось, что в Киев могут отправиться глава Госдепа Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин, передает MK.RU . Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. У политика спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации на Украину. В ответ Байден заявил, что решение на этот счет пока не принято. Однако после этого его попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Да», — ответил Байден в ответ на вопрос, готов ли он лично поехать в Киев. Информацию передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность отправки на Украину «делегации высокого уровня» в поддержку Зеленского — вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсуждалось, что в Киев могут отправиться глава Госдепа Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин, передает MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.