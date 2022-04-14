Байден собрался приехать в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. У политика спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации на Украину. В ответ Байден заявил, что решение на этот счет пока не принято. Однако после этого его попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.
«Да», — ответил Байден в ответ на вопрос, готов ли он лично поехать в Киев. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность отправки на Украину «делегации высокого уровня» в поддержку Зеленского — вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсуждалось, что в Киев могут отправиться глава Госдепа Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин, передает
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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