Свердловчане чаще стали болеть сифилисом

Первыми признаками сифилиса являются появление твердого шанкра (язвы) и воспаление лимфатических узлов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2021 года в Свердловской области сложилась неблагоприятная обстановка по заболеваемости сифилисом, отмечают специалисты областного кожно-венерологического диспансера. Заболеваемость в 2021 году выросла более чем на 20% по сравнению с 2020 годом. Специалисты напоминают, что сифилис — очень серьезное заболевание, которое, конечно, лучше профилактировать, чем потом лечить.

«Заболеваемость в 2021 году выросла на 28,3% по сравнению с 2020-м. Было выявлено 183 новых случая сифилиса», — поделился статистикой с Е1 главный врач областного кожно-венерологического диспансера Николай Струин.

Во время предпасхальной недели пройдет «Чистая неделя». Все желающие смогут бесплатно пройти обследование на основные венерические заболевания. Осмотры будут проходить в диспансере на улице Розы Люксембург, 1. «Мы обследуем пациентов на сифилис, гонорею и иные инфекции, передаваемые половым путем. Если у пациента подтверждается диагноз, берем его на бесплатное лечение. Желательно приходить с партнерами», — добавил Струин.

Сифилис — инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой, склонное к хроническому рецидивирующему течению. После попадания инфекции в организм болезнь развивается в период от двух до шести недель.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в Калужской области, которая перенаселена мигрантами из стран СНГ, в 3,2 раза чаще стали заражаться сифилисом, чем в среднем по России. Такие данные опубликовал Росстат. Высокий уровень заболеваемости сифилисом также был отмечен в Республике Тыва, Москве, Архангельской (кроме Ненецкого автономного округа) и Томской областях — в 1,9-3,1 раза выше, чем в среднем по России.

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