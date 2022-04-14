14 апреля 2022
13 апреля 2022

Аптека в ЯНАО заплатит за отравление несовершеннолетней

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке продали без рецепта сильнодействующее лекарство Фото:

В одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», девушке продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат, приняв который, та оказалась в больнице. Как сообщает прокуратура ЯНАО, в настоящее время с аптеки взыскана компенсация.

«Установлено, что несовершеннолетней студентке в аптеке продано лекарственное средство „баклосан“ без назначения врача. Прокурор города направил иск в суд о взыскании с аптечной сети компенсации причиненного морального вреда. В пользу девушки взыскано 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало о возможности адресной помощи жителям лекарственными препаратами от коронавируса. Помощь будет предоставляться тем, кому она действительно необходима.

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В одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», девушке продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат, приняв который, та оказалась в больнице. Как сообщает прокуратура ЯНАО, в настоящее время с аптеки взыскана компенсация. «Установлено, что несовершеннолетней студентке в аптеке продано лекарственное средство „баклосан“ без назначения врача. Прокурор города направил иск в суд о взыскании с аптечной сети компенсации причиненного морального вреда. В пользу девушки взыскано 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о возможности адресной помощи жителям лекарственными препаратами от коронавируса. Помощь будет предоставляться тем, кому она действительно необходима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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