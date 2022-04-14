Аптека в ЯНАО заплатит за отравление несовершеннолетней

15 апреля 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Девушке продали без рецепта сильнодействующее лекарство Фото: Денис Моргунов © URA.RU В одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», девушке продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат, приняв который, та оказалась в больнице. Как сообщает прокуратура ЯНАО, в настоящее время с аптеки взыскана компенсация. «Установлено, что несовершеннолетней студентке в аптеке продано лекарственное средство „баклосан“ без назначения врача. Прокурор города направил иск в суд о взыскании с аптечной сети компенсации причиненного морального вреда. В пользу девушки взыскано 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о возможности адресной помощи жителям лекарственными препаратами от коронавируса. Помощь будет предоставляться тем, кому она действительно необходима. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В одной из аптек Салехарда, принадлежащей сети ООО «Ригла», девушке продали без рецепта здоровью сильнодействующий препарат, приняв который, та оказалась в больнице. Как сообщает прокуратура ЯНАО, в настоящее время с аптеки взыскана компенсация. «Установлено, что несовершеннолетней студентке в аптеке продано лекарственное средство „баклосан“ без назначения врача. Прокурор города направил иск в суд о взыскании с аптечной сети компенсации причиненного морального вреда. В пользу девушки взыскано 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о возможности адресной помощи жителям лекарственными препаратами от коронавируса. Помощь будет предоставляться тем, кому она действительно необходима.