В Челябинской области в квартире после вписки нашли три трупа

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства смерти трех человек, тела которых нашли в квартире в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, они могли употреблять наркотическое вещество, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.
«Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир трех местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Дверь квартиры была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, признаков насильственной смерти не имеется. На столе обнаружено, по предварительным данным, наркотикосодержащее вещество», — рассказал Владимир Шишков.
Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным URA.RU, мужчины вечером 13 апреля собрались в квартире на так называемую вписку для употребления алкоголя и наркотических веществ. Утром 14 апреля мужчин обнаружили умершими.
В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства смерти трех человек, тела которых нашли в квартире в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, они могли употреблять наркотическое вещество, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. «Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир трех местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Дверь квартиры была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, признаков насильственной смерти не имеется. На столе обнаружено, по предварительным данным, наркотикосодержащее вещество», — рассказал Владимир Шишков. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным URA.RU, мужчины вечером 13 апреля собрались в квартире на так называемую вписку для употребления алкоголя и наркотических веществ. Утром 14 апреля мужчин обнаружили умершими.