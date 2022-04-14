14 апреля 2022

В Челябинской области в квартире после вписки нашли три трупа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Проверку проводит следственный комитет Фото:

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства смерти трех человек, тела которых нашли в квартире в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, они могли употреблять наркотическое вещество, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

«Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир трех местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Дверь квартиры была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, признаков насильственной смерти не имеется. На столе обнаружено, по предварительным данным, наркотикосодержащее вещество», — рассказал Владимир Шишков.

Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным URA.RU, мужчины вечером 13 апреля собрались в квартире на так называемую вписку для употребления алкоголя и наркотических веществ. Утром 14 апреля мужчин обнаружили умершими.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства смерти трех человек, тела которых нашли в квартире в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, они могли употреблять наркотическое вещество, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. «Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир трех местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Дверь квартиры была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, признаков насильственной смерти не имеется. На столе обнаружено, по предварительным данным, наркотикосодержащее вещество», — рассказал Владимир Шишков. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным URA.RU, мужчины вечером 13 апреля собрались в квартире на так называемую вписку для употребления алкоголя и наркотических веществ. Утром 14 апреля мужчин обнаружили умершими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...