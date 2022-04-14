В Челябинской области в квартире после вписки нашли три трупа

15 апреля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Проверку проводит следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства смерти трех человек, тела которых нашли в квартире в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, они могли употреблять наркотическое вещество, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. «Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир трех местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Дверь квартиры была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, признаков насильственной смерти не имеется. На столе обнаружено, по предварительным данным, наркотикосодержащее вещество», — рассказал Владимир Шишков. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным URA.RU, мужчины вечером 13 апреля собрались в квартире на так называемую вписку для употребления алкоголя и наркотических веществ. Утром 14 апреля мужчин обнаружили умершими. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства смерти трех человек, тела которых нашли в квартире в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, они могли употреблять наркотическое вещество, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. «Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир трех местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Дверь квартиры была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, признаков насильственной смерти не имеется. На столе обнаружено, по предварительным данным, наркотикосодержащее вещество», — рассказал Владимир Шишков. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным URA.RU, мужчины вечером 13 апреля собрались в квартире на так называемую вписку для употребления алкоголя и наркотических веществ. Утром 14 апреля мужчин обнаружили умершими.