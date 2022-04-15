В Екатеринбурге появилась бесплатная зарядка для электрокаров

В Академическом — не менее четыре электрокаров, по городу таких автомобилей — около ста Фото: Елена Усенова

В Академическом районе Екатеринбурга запустили зарядную станцию для электрокаров. Как сообщила URA.RU инженер АО «РСГ-Академическое» Валерия Сисамбаева, пока колонка работает в режиме тестирования, пользоваться ей можно будет совершенно бесплатно.

«В дальнейшем будет создано специальное приложение. Можно просто подъехать, законнектиться с приложением и через него оплатить. Мы сейчас не можем сказать, какими будут тарифы. Пока мы смотрим, выявляем потребность. Но я надеюсь, что это будет меньше, чем в среднем по городу, потому что Академический — это прежде всего район для людей», — прокомментировала новшество Валерия Сисамбаева.

Колонку для электрокаров построили около дома №36 по улице Мехренцева. Это сделано неслучайно. Дом по Мехренцева считается в Академическом инновационным. Там впервые в стране поставили солнечные батареи на крыше. Также высотка оборудована системой накопления электроэнергии: она аккумулирует энергию в ночное время, когда действует сниженный тариф, и передает ее жильцам днем. Таким образом достигается экономия.

По словам Сисамбаевой, если эксперимент с зарядкой для электрокаров удастся, то такие станции поставят и в других местах. В качестве возможной локации рассматривается район будущей администрации Академического.

«Я считаю, что это, безусловно, поспособствует развитию электромобильного транспорта. Человек, прежде чем купить автомобиль, все равно изучает инфраструктуру, сможет ли он зарядить машину. Не хочется доводить до смешного, когда люди удлинители из окон сбрасывают, должна быть развита инфраструктура. И Академический район стал первым районом, где именно в черте городской застройки появилась зарядная станция», — отметил владелец электрокара из Академического Ярослав Хамзин.

Сейчас в Академическом известно как минимум о четырех электрокарах. В городе таких автомобилей насчитывается около ста. При этом достаточной инфраструктуры все еще нет: зарядить автомобили можно около «Меги» или на Бориса Ельцина, 1 (компания «Россети-Урал»).

Станция зарядки расположена рядом с инновационным домом №36 по улице Мехренцева. На крыше высотки — солнечные батареи Фото: Елена Усенова

Жителю Академического Ярославу Хамзину требуется 1,5 часа, чтобы зарядить автомобиль Фото: Елена Усенова

Так выглядит процесс зарядки внутри автомобиля Фото: пресс-служба АО «РСГ-Академическое»

Все заправочные станции можно найти в едином приложении. Там же владельцы электрокаров проверяют, есть ли на колонке очередь Фото: Елена Усенова

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