Смесь от «Огнеупоров» очищает воду от тяжелых металлов и токсичных веществ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На заводе «Огнеупоры» в Богдановиче Свердловской области открыли производство смеси, которая очищает питьевую воду и промышленные стоки. На предприятии заявляют, что аналогов в России ей нет и уральская разработка заменит зарубежные фильтры, передает корреспондент URA.RU.

«Наш продукт тестировали в институте гигиены ФРГ. Он получил очень хорошие оценки, и он, по меньшей мере, не хуже абсорбентов из США и Европы, которые присутствуют на рынке. Рынок огромный, и мы работаем не просто над очисткой, наша задача — вернуть эти металлы в промышленный оборот», — рассказал гендиректор завода «Огнеупоры» Алексей Юрков.

Абсорбент «Квалисорб» очищает стоки от тяжелых металлов и токсичных веществ, в том числе от железа, меди, марганца, никеля, хрома, цинка, кадмия, бериллия, ионов аммония, свинца и кобальта. По словам Алексея Юркова, уже подписаны контракты с 10-12 крупными предприятиями.

«Это предприятия, добывающие сурьму, серебро, золото, другие цветные металлы. От крупных водоканалов есть запрос, в том числе из Подмосковья. Они использовали импортные реагенты, и сегодня их надо заменять», — добавил глава завода.

Как и огнеупорные материалы, фильтры производят из глины. Сырьевая база у завода своя — глинозем привозят с Троицко-Байновского месторождения в 20 км от Богдановича. Также используют металлы: магний, алюминий, кремний. Все элементы отдельно обжигают, дробят, затем смешивают, снова отправляют в печь и скатывают. Выпускают смесь в двух формах: в гранулах и в виде фильтров, наполненных абсорбентом.

На церемонии открытия Алексей Юрков рассказал, что на новом производстве используют исключительно отечественное сырье и материалы. Однако в разговоре со спикером заксо Людмилой Бабушкиной и замгубернатора Алексеем Шмыковым признался, что частично оборудование импортное. Так, гранулы скатывает специальный смеситель из Германии. В России аналогов ему нет.

Мощность линии — 250 тонн смеси в месяц. На следующей неделе начнется монтаж второй очереди, она увеличит объемы производства вдвое. Ее запустят до конца 2022 года. В течение полугода планируют расширить линейку продукции. Новые модели позволят решать любые задачи по водоотведению и водоподготовке, отметил глава завода. Объем инвестиций и срок окупаемости на предприятии не раскрывают. Уточняют только, что проект реализован на собственные средства завода.

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