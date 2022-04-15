Кабмин РФ назвал условия новой выплаты на детей с 8 до 17 лет

15 апреля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Новую детскую выплату можно будет оформить с 1 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России огласило условия новой выплаты на детей с 8 до 17 лет. На пособие можно будет рассчитывать с того месяца, как ребенку исполнится восемь лет (но не раньше 1 апреля 2022 года) и до достижения им семнадцати лет. Выплату можно будет оформить с 1 мая, гласит постановление правительства РФ, размещенное на сайте правовой информации. Новая выплата положена не только одиноким родителям. Его получат те семьи, чей доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума по региону на момент заявления. В среднем по стране он составляет 12 000 рублей. Также при назначении государственной помощи будет учитываться имущество: не более одного небольшого дома, квартиры, гаража, земельного участка и транспортного средства. Не учитываются участки и жилые помещения, полученные многодетными семьями в качестве соцподдержки. Семьи с новыми мощными автомобилями не смогут получить пособия. Основаниями для отсутствия дохода могут выступать: беременность;

уход за ребенком до 3 лет;

уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для лиц младше 23 лет;

непрерывное лечение от 3 месяцев;

статус безработного не более полугода;

срочная служба в армии;

отбывание наказания. Размер пособия будет составлять от 50 до 75% от детского прожиточного минимума, в зависимости от бюджета родителей. Если подать заявление до 1 октября 2022 года, выплата поступит за весь прошлый период. Мера поддержки назначается на один календарный год, далее необходимо заново подать заявление на продление. Заявление принимают в электронной форме через портал госуслуг. Ранее в Госдуме анонсировали новые меры поддержки россиян в условиях западных санкций. Член комитета Госдумы по социальной поддержке Светлана Бессараб назвала семьи с детьми самой нуждающейся категорией граждан. Также в Госдуме ведется работа над повышением пенсионного обеспечения и зарплаты бюджетников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство России огласило условия новой выплаты на детей с 8 до 17 лет. На пособие можно будет рассчитывать с того месяца, как ребенку исполнится восемь лет (но не раньше 1 апреля 2022 года) и до достижения им семнадцати лет. Выплату можно будет оформить с 1 мая, гласит постановление правительства РФ, размещенное на сайте правовой информации. Новая выплата положена не только одиноким родителям. Его получат те семьи, чей доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума по региону на момент заявления. В среднем по стране он составляет 12 000 рублей. Также при назначении государственной помощи будет учитываться имущество: не более одного небольшого дома, квартиры, гаража, земельного участка и транспортного средства. Не учитываются участки и жилые помещения, полученные многодетными семьями в качестве соцподдержки. Семьи с новыми мощными автомобилями не смогут получить пособия. Основаниями для отсутствия дохода могут выступать: Размер пособия будет составлять от 50 до 75% от детского прожиточного минимума, в зависимости от бюджета родителей. Если подать заявление до 1 октября 2022 года, выплата поступит за весь прошлый период. Мера поддержки назначается на один календарный год, далее необходимо заново подать заявление на продление. Заявление принимают в электронной форме через портал госуслуг. Ранее в Госдуме анонсировали новые меры поддержки россиян в условиях западных санкций. Член комитета Госдумы по социальной поддержке Светлана Бессараб назвала семьи с детьми самой нуждающейся категорией граждан. Также в Госдуме ведется работа над повышением пенсионного обеспечения и зарплаты бюджетников.