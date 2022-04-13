В Госдуме анонсировали новые меры поддержки россиян

13 апреля 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Новые меры поддержки коснутся семей с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума разрабатывает новые меры поддержки нуждающихся россиян в условиях западных санкций. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. «Было поручение президента правительству до 20 апреля представить соответствующие предложения по доиндексации пенсий, социальных выплат, пособий, МРОТ и прожиточного минимума. Таким образом, уверена, что во втором квартале будут приняты соответствующие изменения, чтобы помочь людям в ситуации, когда инфляция значительно выросла по сравнению с теми плановыми показателями, которые закладывались в бюджете», — заявила Бессараб в интервью «Ленте.ру». Депутат назвала семьи с детьми самой нуждающейся категорией граждан. Также в Госдуме работают над вопросами поддержки пенсионеров и повышением зарплат бюджетников. В январе минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, пишет RT. С 1 февраля материнский капитал за первого ребенка подняли до 534,5 тысячи рублей, передает телеканал 360. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%. 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо провести индексацию пенсий, социальных выплат и зарплаты, и увеличить МРОТ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Госдума разрабатывает новые меры поддержки нуждающихся россиян в условиях западных санкций. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. «Было поручение президента правительству до 20 апреля представить соответствующие предложения по доиндексации пенсий, социальных выплат, пособий, МРОТ и прожиточного минимума. Таким образом, уверена, что во втором квартале будут приняты соответствующие изменения, чтобы помочь людям в ситуации, когда инфляция значительно выросла по сравнению с теми плановыми показателями, которые закладывались в бюджете», — заявила Бессараб в интервью «Ленте.ру». Депутат назвала семьи с детьми самой нуждающейся категорией граждан. Также в Госдуме работают над вопросами поддержки пенсионеров и повышением зарплат бюджетников. В январе минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, пишет RT. С 1 февраля материнский капитал за первого ребенка подняли до 534,5 тысячи рублей, передает телеканал 360. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%. 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо провести индексацию пенсий, социальных выплат и зарплаты, и увеличить МРОТ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.