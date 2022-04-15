Белый дом не пускает Байдена на Украину

15 апреля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

В Белом доме опасаются за судьбу Джо Байдена в случае его поездки в Киев Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не поедет на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон — ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», — передает РИА «Новости» слова Псаки. Ранее Джо Байден публично заявил, что намерен лично посетить Киев. До этого Киев посетил британский премьер Борис Джонсон, пишет «Национальная служба новостей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден не поедет на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон — ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», — передает РИА «Новости» слова Псаки. Ранее Джо Байден публично заявил, что намерен лично посетить Киев. До этого Киев посетил британский премьер Борис Джонсон, пишет «Национальная служба новостей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.