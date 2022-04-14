«Магнит» в ЯНАО объяснился за «тухлое» мясо в магазине

Мясо обрабатывают специальной добавкой, которая безопасна для употребления Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Магазин крупной сети «Магнит» в Надыме (ЯНАО) вместо того, чтобы списывать пропавшие продукты, обрабатывает их уксусом и выдает за свежий товар. Сотрудники супермаркета меняют срок годности и выставляют протухшее мясо на продажу, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Купила голени и крылышки, сроки годности в норме. Открыла упаковку, уровень тухлости такой, что пришлось в мусоропровод сразу нести и квартиру проветривать. Закрытая упаковка просто уксусом пахла. Это просто отвратительное отношение к покупателям, у многих нет времени и возможности бегать, ругаться и возвращать вам товар, а вы и на этом зарабатываете», — написала Елена Летунова в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Под постом горожане отметили, что в таких случаях покупатель может проверить мясо на кассе или вернуть деньги за испорченный товар. «Автор, проткните упаковку в следующий раз и подойдите к заведующей. Согласна с тем, что когда открываешь холодильник, то чувствуешь ужасный запах от мяса», — написала Анжелика Денисова. «Скорее всего, это холодильники обрабатывали, уксус попал на подложку», — предположила Анна Кузнецова.

Как рассказал агентству представитель магазина «Магнит», мясо обрабатывается специальной фреш-добавкой, чтобы в нем не размножались бактерии. Такая пищевая добавка может иметь специфический запах, который при этом быстро выветривается. «Этот препарат позволяет храниться мясу в охлажденном состоянии. Для употребления он абсолютно безопасен. Если вы почувствуете очень сильный запах и он не проходит, значит, мясо уже просрочено и вам вернут за него деньги», — объяснил сотрудник магазина.

Ранее пенсионерка из Ноябрьска пожаловалась, что супермаркет «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку. Женщина была возмущена до слез. Картофель входит в список социально значимых продуктов.

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