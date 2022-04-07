Горожане под постом предложили пенсионерке купить картошку из более дорогой категории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел пенсионерку до слез. При этом, товар входит в список социально значимых продуктов, сообщила женщина в соцсети «ВКонтакте».

«Социальная картошка по 39 рублей. „Магнит“ на улице Советской, рынок Север. Бабушкин поросенок есть не стал бы, а нам пенсионерам можно. Я сначала разозлилась, а потом заплакала, стало обидно до слез. Я посчитала это издевательством надо мной лично», — написала Татиана Шилова в группе «Злой Ноябрянин».

Пост вызывал бурное обсуждение с различными комментариями. Многие удивились, почему пенсионерка расстроилась из-за картошки и не купила товар из более дорогой категории. При этом, были и те, кто заступился за женщину.

«В чем проблема взять другую, подороже? И да, плесени я не вижу, вижу грязь», — не понимает Альбина Попова. «Очки пора надевать, если вы плесени не видите. Кормовая картошка, которую ранее выращивали для скота. А теперь в магазины везут. Но ладно, по вкусу она не плохая, но кто ее так хранил? Куда санитарные службы смотрят. А если вы можете себе позволить картошку по более высокой цене, то не надо других людей унижать. Люди не скот», — подчеркнула Федора Ануреева.

Агентство попыталось выяснить, почему покупателям предлагают товар такого качества. Однако на звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители сети магазинов «Магнит» не ответили. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что владельцы частных магазинов в Салехарде запредельно подняли цену на овощи. По сравнению с крупными сетевыми супермаркетами стоимость картошки и лука в частных магазинах выросла в два раза.

Картошка в «Магните» Фото из Соцсетей

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам