Уральский полпред Якушев за год потерял в доходах

15 апреля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заработал 9 млн рублей за 2021 год Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по итогам 2021 года заработал 9 млн рублей — на 1,6 млн меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная на сайте Кремля. Якушев отчитался о доходе в 9,029 млн рублей — год назад он декларировал 10,606 млн рублей. В свежем отчете также указано, что супруга полпреда заработала 824 тысячи рублей, что почти на 90 тысяч больше, чем в 2020-м. Совместно Якушевы владеют земельным участком на 2,5 тысячи квадратных метров и квартирой площадью 472,1 «квадрата». В пользовании у них находятся жилой дом, гараж и квартира. Кроме того, согласно декларации, супруга полпреда пересела на другой автомобиль. В прошлом году она декларировала Lexus RX350, в этом году — Lexus RX300. Сам Якушев официально не владеет транспортом. Доходы Якушева среди других полпредов российского президента одни из самых скромных. Меньше него заработал только полпред в ЦФО Игорь Щеголев (8,850 млн рублей), а почти наравне — полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка (9,103 млн рублей). Предшественник Якушева, экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов и его жена Светлана в свое время декларировали 31,112 млн рублей дохода. При этом жена Цуканова зарабатывала намного больше мужа — почти 20 миллионов рублей за год. Сам полпред получил только 11,2 миллиона рублей. В ноябре 2020 года Цуканов покинул должность уральского полпреда, его сменил бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по итогам 2021 года заработал 9 млн рублей — на 1,6 млн меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная на сайте Кремля. Якушев отчитался о доходе в 9,029 млн рублей — год назад он декларировал 10,606 млн рублей. В свежем отчете также указано, что супруга полпреда заработала 824 тысячи рублей, что почти на 90 тысяч больше, чем в 2020-м. Совместно Якушевы владеют земельным участком на 2,5 тысячи квадратных метров и квартирой площадью 472,1 «квадрата». В пользовании у них находятся жилой дом, гараж и квартира. Кроме того, согласно декларации, супруга полпреда пересела на другой автомобиль. В прошлом году она декларировала Lexus RX350, в этом году — Lexus RX300. Сам Якушев официально не владеет транспортом. Доходы Якушева среди других полпредов российского президента одни из самых скромных. Меньше него заработал только полпред в ЦФО Игорь Щеголев (8,850 млн рублей), а почти наравне — полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка (9,103 млн рублей). Предшественник Якушева, экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов и его жена Светлана в свое время декларировали 31,112 млн рублей дохода. При этом жена Цуканова зарабатывала намного больше мужа — почти 20 миллионов рублей за год. Сам полпред получил только 11,2 миллиона рублей. В ноябре 2020 года Цуканов покинул должность уральского полпреда, его сменил бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.