В Пермском крае выросли объемы постройки квартир

В январе — октябре 2025 года в Пермском крае построено 18 332 квартиры общей площадью 1418,9 тыс. кв. м, что на 2,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в Пермьстате.

Существенная часть новых площадей пришлась на сельскую местность. Там сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 673,6 тыс. кв. м. Это составляет 92% к уровню января — октября 2024 года. Таким образом, сельский фонд формирует почти половину от общего объема ввода жилья в регионе, остальной метраж введен в городах и поселках городского типа.