Курганцы просят отремонтировать разбитую дорогу к общежитию университета

08 декабря 2025 в 22:54
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорога в центре поселка Лесной в Кургане разбита и не ремонтировалась последние пять лет. По ней, в том числе, ездят люди в общежитие госуниверситета. Об этом говорится в жалобе.

«По улице Красивая организовано движение к студенческому общежитию КГУ. Из-за огромных ям машины с трудом едут по дороге, не говоря уже о пешеходах. Просим отремонтировать дорогу», — сообщается на сайте «Обратись».

В горадминистрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее жители Кургана жаловались на плохие дороги в микрорайоне Карчевская роща, где ремонт грунтовых улиц, в том числе Вишневой, мэрия пообещала рассмотреть только в строительный период 2026 года при наличии материалов. Власти также заявляли о планах ремонта улицы Луговой и отчитались об обновлении 2,75 тысячи километров дорог в области за последние семь лет.

Комментарии (2)
  • Жанна
    08 декабря 2025 23:31
    Дорога вся в ямах - надо ее сделать поскорее.
  • Вася
    08 декабря 2025 22:56
    Там не дорога, там леший ногу сломит.
