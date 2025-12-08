Курганцы просят отремонтировать разбитую дорогу к общежитию университета
Дорога нуждается в ремонте в Кургане
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Дорога в центре поселка Лесной в Кургане разбита и не ремонтировалась последние пять лет. По ней, в том числе, ездят люди в общежитие госуниверситета. Об этом говорится в жалобе.
«По улице Красивая организовано движение к студенческому общежитию КГУ. Из-за огромных ям машины с трудом едут по дороге, не говоря уже о пешеходах. Просим отремонтировать дорогу», — сообщается на сайте «Обратись».
В горадминистрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее жители Кургана жаловались на плохие дороги в микрорайоне Карчевская роща, где ремонт грунтовых улиц, в том числе Вишневой, мэрия пообещала рассмотреть только в строительный период 2026 года при наличии материалов. Власти также заявляли о планах ремонта улицы Луговой и отчитались об обновлении 2,75 тысячи километров дорог в области за последние семь лет.
