Курганцам запретили сдавать деньги на подарки детсадовцам

В Кургане родителям объявили, что деньги на подарки детям и воспитателями собирать нельзя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском детсаду родителей уведомили о запрете собирать средства на подарки воспитателям и детям, а также на нужды групп. Об этом URA.RU рассказали родители дошкольников.

«На общем собрании родителям объявили, что собирать деньги на нужды групп, на подарки воспитателям и детям запрещено. Ранее заведующая детсада запрещала собирать деньги на подарки к Новому году, даже на мелкие сладости. Приносить сладости в детсад, чтобы угостить одногрупников ребенка, тоже нельзя. Объяснили запрет распоряжением администрации. Деньги на фото или на спектакли должен собирать родительский комитет и самостоятельно передавать», — рассказали родители одного из детсадов Кургана.

В администрации Кургана URA.RU пояснили, что учреждения вправе принимать добровольные пожертвования граждан только по их личным заявлениям, в которых обязательно должно быть указало целевое назначение. «Пожертвования должны быть только на добровольной основе и по личной инициативе гражданина. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, вправе принять решение о сборе денежных средств только в отношении самих себя (членов комитета). Образовательные организации самостоятельно проводят работу с родителями по разъяснению действующего законодательства. Принуждение родителей учащихся к внесению денежных средств не допускается», — отметили в пресс-службе мэрии.