В доме в Екатеринбурге произошел взрыв, есть пострадавший

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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., патрон, капсюль, гильза
Пострадавший утверждает, что просто сушил порох Фото:

В Екатеринбурге в доме на улице Умельцев взрывом выбило входную дверь и оконный проем. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, хозяин жилища госпитализирован с ожогами.

«В доме №11Б на улице Умельцев в результате взрыва выбило входную дверь и оконный проем. 51-летний хозяин квартиры получил ожоги 1-2 степени, обожжено 20-30% поверхности тела. Он доставлен в больницу №40», — уточнил инсайдер.

Со слов пострадавшего, он нашел на улице порох и решил посушить на плите. В этот момент он якобы закурил, после чего раздался взрыв. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются силовики. «Полиция выезжала на место происшествия. Проводится проверка», — кратко прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге в доме на улице Умельцев взрывом выбило входную дверь и оконный проем. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, хозяин жилища госпитализирован с ожогами. «В доме №11Б на улице Умельцев в результате взрыва выбило входную дверь и оконный проем. 51-летний хозяин квартиры получил ожоги 1-2 степени, обожжено 20-30% поверхности тела. Он доставлен в больницу №40», — уточнил инсайдер. Со слов пострадавшего, он нашел на улице порох и решил посушить на плите. В этот момент он якобы закурил, после чего раздался взрыв. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются силовики. «Полиция выезжала на место происшествия. Проводится проверка», — кратко прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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