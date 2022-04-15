В доме в Екатеринбурге произошел взрыв, есть пострадавший

Пострадавший утверждает, что просто сушил порох Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в доме на улице Умельцев взрывом выбило входную дверь и оконный проем. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, хозяин жилища госпитализирован с ожогами.

«В доме №11Б на улице Умельцев в результате взрыва выбило входную дверь и оконный проем. 51-летний хозяин квартиры получил ожоги 1-2 степени, обожжено 20-30% поверхности тела. Он доставлен в больницу №40», — уточнил инсайдер.

Со слов пострадавшего, он нашел на улице порох и решил посушить на плите. В этот момент он якобы закурил, после чего раздался взрыв. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются силовики. «Полиция выезжала на место происшествия. Проводится проверка», — кратко прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.