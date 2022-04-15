В Екатеринбурге отмечен большой спрос на винный фестиваль. Фото

16 апреля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

На фестиваль RUSWINEFEST не смогли попасть около 200 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 16 апреля в международном центре искусств «Главный проспект» проходит всероссийский винный фестиваль RUSWINEFEST 2022, на котором представлено 41 винодельное хозяйство со всей страны. Об этом на встрече с журналистами рассказал один из организаторов мероприятия и совладелец «Винотеки Соловьева» Илья Гоголев. «Мы еще в том году решили, что хотим, чтобы фестиваль был ежегодным. Порядка 1000 человек будет вместе с организаторами. Сегодня представлено 41 хозяйство, включая и сидр, и пиво», — сообщил Гоголев. Он подчеркнул, что многие прошлогодние участники заявились в этом году вновь, а некоторые не смогли приехать из-за неработающих аэропортов юга России. Как рассказал организатор фестиваля, 600 билетов (стоимостью 2500 рублей — прим.редакции) раскупили моментально. После этого было решено снять второй этаж в «Главном проспекте» и дополнительно ввести еще около 300 билетов. «Наверное, еще человек 200 не попало [на фестиваль]», — сообщил сооснователь «Винотеки Соловьева». Также главный этнолог «Усадьба «Дивноморское» Маттео Колетти рассказал URA.RU, для чего их винодельня участвует в подобных винных мероприятиях. «Мы считаем, что в Екатеринбурге развивается очень хорошая площадка — с каждым годом растет интерес [к вину], понимание потребителей. Поэтому хочется, чтобы наше производство продвигалось не только в пределах Южного федерального округа, Москве и Санкт-Петербурге, но и в других города», — рассказал представитель Колетти. Также он подчеркнул, что подобный фестиваль позволяет не столько продавать российские вина, сколько помогает частным потребителям и ресторанам познакомиться с новинками определенных виноделен и новыми производителями. Слова Коллети подтверждают и сами гости RUSWINEFEST 2022. Так, одна из посетительниц Наталья рассказала, что пришла на мероприятие для того, чтобы познакомиться с новыми винами и винодельческими хозяйствами, а также применить навыки, полученные во время обучения в школе сомелье. «Я училась в школа сомелье Ивана Лазарева. Винный фестиваль помогает не забывать то, чему нас обучили, а также появляется возможность встретится со своими старыми знакомыми-единомышленниками», — рассказала гостья. Ранее организаторы RUSWINEFEST 2022 сообщили, что винный фестиваль пройдет 16 апреля на площадке международного центра искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Основная идея фестиваля — это желание собрать на одной площадке всех лучших представителей российского виноделия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 16 апреля в международном центре искусств «Главный проспект» проходит всероссийский винный фестиваль RUSWINEFEST 2022, на котором представлено 41 винодельное хозяйство со всей страны. Об этом на встрече с журналистами рассказал один из организаторов мероприятия и совладелец «Винотеки Соловьева» Илья Гоголев. «Мы еще в том году решили, что хотим, чтобы фестиваль был ежегодным. Порядка 1000 человек будет вместе с организаторами. Сегодня представлено 41 хозяйство, включая и сидр, и пиво», — сообщил Гоголев. Он подчеркнул, что многие прошлогодние участники заявились в этом году вновь, а некоторые не смогли приехать из-за неработающих аэропортов юга России. Как рассказал организатор фестиваля, 600 билетов (стоимостью 2500 рублей — прим.редакции) раскупили моментально. После этого было решено снять второй этаж в «Главном проспекте» и дополнительно ввести еще около 300 билетов. «Наверное, еще человек 200 не попало [на фестиваль]», — сообщил сооснователь «Винотеки Соловьева». Также главный этнолог «Усадьба «Дивноморское» Маттео Колетти рассказал URA.RU, для чего их винодельня участвует в подобных винных мероприятиях. «Мы считаем, что в Екатеринбурге развивается очень хорошая площадка — с каждым годом растет интерес [к вину], понимание потребителей. Поэтому хочется, чтобы наше производство продвигалось не только в пределах Южного федерального округа, Москве и Санкт-Петербурге, но и в других города», — рассказал представитель Колетти. Также он подчеркнул, что подобный фестиваль позволяет не столько продавать российские вина, сколько помогает частным потребителям и ресторанам познакомиться с новинками определенных виноделен и новыми производителями. Слова Коллети подтверждают и сами гости RUSWINEFEST 2022. Так, одна из посетительниц Наталья рассказала, что пришла на мероприятие для того, чтобы познакомиться с новыми винами и винодельческими хозяйствами, а также применить навыки, полученные во время обучения в школе сомелье. «Я училась в школа сомелье Ивана Лазарева. Винный фестиваль помогает не забывать то, чему нас обучили, а также появляется возможность встретится со своими старыми знакомыми-единомышленниками», — рассказала гостья. Ранее организаторы RUSWINEFEST 2022 сообщили, что винный фестиваль пройдет 16 апреля на площадке международного центра искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Основная идея фестиваля — это желание собрать на одной площадке всех лучших представителей российского виноделия.