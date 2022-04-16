Россия включила первых лиц Британии в «стоп-лист»

Первые лица Британии попали под санкции РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ввела санкции против ключевых членов правительства Британии и ряда политиков. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», — передает ведомство. В список попали 13 граждан Британии, в том числе премьер-министр Борис Джонсон и депутат парламента от консервативной партии, бывшей премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Отныне им закрыт въезд на территорию РФ.

Уточняется, что данное решение принято в ответ на санкции против высших должностных лиц РФ. Как уточняет МИД, список будет расширен.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Британия также ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали бизнесмен Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков, украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук, пишет «Ридус»