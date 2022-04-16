Вирусолог Волчков назвал фактор, который продлит пандемию COVID

17 апреля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Большое число не переболевших людей COVID-19 в Китае может продлить пандемию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Резкий подъем заболеваемости COVID-19 в Китае является фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Конечно, это является основным фактором продления пандемии. Основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших людей. В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная. В силу их выбранной стратегии, там огромное количество не переболевших», — сказал Павел Волчков. Как объяснил собеседник агентства, большое число людей, которое не сталкивались с вирусом может привести к мутации инфекции. «Такое количество людей дает возможность вирусу эволюционировать, мутировать, становиться новым и не похожим на предыдущий. Это, безусловно, может приводить и к тому, что вирус изменится настолько, что может приводить даже не к вторичным, а к третичным инфекциям для многих людей. Но, скорее всего, это будет легкая форма течения COVID-19, потому что иммунная система будет очень натренирована. Это будет восприниматься для большинства переболевших один или два раза, скорее, как очередной буст (подъем уровня антител — прим. URA.RU)», — заявил кандидат медицинских наук. Распространение коронавируса в Китае может принести новую волну заболеваемости в России. «Из-за такого длительного сопротивления Китая России и другим странам могут прилететь домутированные новые штаммы. Это штаммы на основе „Омикрона“, которые будут продолжать мутировать, изменяться, эволюционировать, потому что в Китае живут полтора миллиарда человек, это огромный ресурс для продолжения эволюции COVID-19. Если рассуждать, чем это может обернуться для России, наверное, еще одной вспышкой. Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял. Это может вызвать какую-то волну», — заключил Волчков. Согласно официальным данным на 15 апреля, за сутки в Китае коронавирусом заболело 55 180 человек. Это второй резкий подъем заболеваемости COVID-19 за последние два месяца. До февраля 2022 года за все время пандемии в Китае не было скачков случаев коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Резкий подъем заболеваемости COVID-19 в Китае является фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Конечно, это является основным фактором продления пандемии. Основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших людей. В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная. В силу их выбранной стратегии, там огромное количество не переболевших», — сказал Павел Волчков. Как объяснил собеседник агентства, большое число людей, которое не сталкивались с вирусом может привести к мутации инфекции. «Такое количество людей дает возможность вирусу эволюционировать, мутировать, становиться новым и не похожим на предыдущий. Это, безусловно, может приводить и к тому, что вирус изменится настолько, что может приводить даже не к вторичным, а к третичным инфекциям для многих людей. Но, скорее всего, это будет легкая форма течения COVID-19, потому что иммунная система будет очень натренирована. Это будет восприниматься для большинства переболевших один или два раза, скорее, как очередной буст (подъем уровня антител — прим. URA.RU)», — заявил кандидат медицинских наук. Распространение коронавируса в Китае может принести новую волну заболеваемости в России. «Из-за такого длительного сопротивления Китая России и другим странам могут прилететь домутированные новые штаммы. Это штаммы на основе „Омикрона“, которые будут продолжать мутировать, изменяться, эволюционировать, потому что в Китае живут полтора миллиарда человек, это огромный ресурс для продолжения эволюции COVID-19. Если рассуждать, чем это может обернуться для России, наверное, еще одной вспышкой. Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял. Это может вызвать какую-то волну», — заключил Волчков. Согласно официальным данным на 15 апреля, за сутки в Китае коронавирусом заболело 55 180 человек. Это второй резкий подъем заболеваемости COVID-19 за последние два месяца. До февраля 2022 года за все время пандемии в Китае не было скачков случаев коронавируса.