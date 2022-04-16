Захарова: националисты держат в заложниках иностранных граждан

Националисты Украины удерживают в заложниках иностранцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Украинские националисты удерживают в заложниках иностранных граждан. Наплевав на все нормы международного гуманитарного права, они используют в качестве „живых щитов“ не только мирных граждан Украины, но и иностранцев», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что националисты продолжают убивать мирных жителей и размещать в жилых кварталах технику. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в заложниках у националистов на Украине находятся около 6,2 тысячи иностранцев. Их используют в качестве «живого щита». Сообщалось, что в портах заблокированы 76 иностранных судов.
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