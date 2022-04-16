Захарова: националисты держат в заложниках иностранных граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что иностранцев используют как «живой щит» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Националисты Украины удерживают в заложниках иностранцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские националисты удерживают в заложниках иностранных граждан. Наплевав на все нормы международного гуманитарного права, они используют в качестве „живых щитов“ не только мирных граждан Украины, но и иностранцев», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что националисты продолжают убивать мирных жителей и размещать в жилых кварталах технику. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в заложниках у националистов на Украине находятся около 6,2 тысячи иностранцев. Их используют в качестве «живого щита». Сообщалось, что в портах заблокированы 76 иностранных судов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Националисты Украины удерживают в заложниках иностранцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украинские националисты удерживают в заложниках иностранных граждан. Наплевав на все нормы международного гуманитарного права, они используют в качестве „живых щитов“ не только мирных граждан Украины, но и иностранцев», — написала Захарова в своем telegram-канале. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что националисты продолжают убивать мирных жителей и размещать в жилых кварталах технику. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в заложниках у националистов на Украине находятся около 6,2 тысячи иностранцев. Их используют в качестве «живого щита». Сообщалось, что в портах заблокированы 76 иностранных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...