16 апреля 2022

Падение фигуриста Семененко на шоу Плющенко попало на видео

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, фигурное катание, ледовое шоу ильи авербуха
Евгений Семененко после падения был госпитализирован, рассказала Яна Рудковская Фото:

Российский фигурист Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», упал на лед во время выполнения сложного элемента. В интернете опубликовали видео с моментом падения спортсмена.

Евгений Семененко упал на лед при попытке выполнить четверной тулуп и ударился головой об лед, сообщает Sport24. После падения фигурист предпринял несколько неудачных попыток подняться, но в результате упал на зрителей, сидящих в первом ряду.

По словам супруги Плющенко, ведущей шоу Яны Рудковской, Семененко находится в сознании. Спортсмен был госпитализирован в 17 больницу города Санкт-Петербурга, добавила она.

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Российский фигурист Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», упал на лед во время выполнения сложного элемента. В интернете опубликовали видео с моментом падения спортсмена. Евгений Семененко упал на лед при попытке выполнить четверной тулуп и ударился головой об лед, сообщает Sport24. После падения фигурист предпринял несколько неудачных попыток подняться, но в результате упал на зрителей, сидящих в первом ряду. По словам супруги Плющенко, ведущей шоу Яны Рудковской, Семененко находится в сознании. Спортсмен был госпитализирован в 17 больницу города Санкт-Петербурга, добавила она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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