Падение фигуриста Семененко на шоу Плющенко попало на видео

Российский фигурист Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», упал на лед во время выполнения сложного элемента. В интернете опубликовали видео с моментом падения спортсмена.
Евгений Семененко упал на лед при попытке выполнить четверной тулуп и ударился головой об лед, сообщает Sport24. После падения фигурист предпринял несколько неудачных попыток подняться, но в результате упал на зрителей, сидящих в первом ряду.
По словам супруги Плющенко, ведущей шоу Яны Рудковской, Семененко находится в сознании. Спортсмен был госпитализирован в 17 больницу города Санкт-Петербурга, добавила она.
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Российский фигурист Евгений Семененко, выступая на шоу двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Союз чемпионов», упал на лед во время выполнения сложного элемента. В интернете опубликовали видео с моментом падения спортсмена. Евгений Семененко упал на лед при попытке выполнить четверной тулуп и ударился головой об лед, сообщает Sport24. После падения фигурист предпринял несколько неудачных попыток подняться, но в результате упал на зрителей, сидящих в первом ряду. По словам супруги Плющенко, ведущей шоу Яны Рудковской, Семененко находится в сознании. Спортсмен был госпитализирован в 17 больницу города Санкт-Петербурга, добавила она.