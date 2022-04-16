Курганские дачники получили штрафы на десятки тысяч рублей

В Курганской области выписали штрафы нарушителям на дачах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 200 дачников и садоводов в Курганской области заплатят десятки тысяч рублей штрафов за сжигание мусора и травы. Нарушителей противопожарного режима обнаружили сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях пресечения возгораний с 16 по 17 апреля составлено 196 протоколов об административных правонарушениях. Из них: 20 за сжигание сухой растительности, мусора, 176 — за отсутствие очистки территорий», — говорится в сообщении.

Всего сотрудники МЧС проверили 42 дачных поселка и 111 населенных пунктов. В рейдах участвовал весь личный состав. За два дня они проверили почти 2,5 тысячи домов, инструкции получили свыше 3 300 жителей. Тех, кто не соблюдает положенный порядок на участках, ждут предупреждения, а поджигателей — штрафы от двух до четырех тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что во всей Курганской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Также 15 апреля пожарные около 10 часов боролись с большим пожаром в дачном поселке под Курганом.