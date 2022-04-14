14 апреля 2022

Площадь природного пожара под Курганом увеличилась

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Курган, пожар, сухая трава, лесные пожары, трасса, дорога, дым, горящая трава
Возле Кургана тушат крупный пожар на 19 Га Фото:

Под Курганом разрастается природный пожар. Этому способствует жаркая погода. Возгорание началось около двух часов дня 15 апреля огонь возле озера Хохловатики. К тушению привлекли более 120 сотрудников МЧС. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Курганской области.

«На пункт связи части поступило сообщение о пожаре по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНТ „Приозерный“. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был присвоен повышенный ранг пожара номер три», — сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС Дмитрий Петров. Площадь пожара увеличилась за четыре часа с 15 до 19 гектаров.

В настоящее время МЧС пришлось увеличить число сотрудников на объекте. В дачном поселке огонь тушат 127 человек личного состава, работают 26 единиц техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в садоводческом товариществе к востоку от Кургана возник большой пожар. Также во всей Курганской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим.

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Под Курганом разрастается природный пожар. Этому способствует жаркая погода. Возгорание началось около двух часов дня 15 апреля огонь возле озера Хохловатики. К тушению привлекли более 120 сотрудников МЧС. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Курганской области. «На пункт связи части поступило сообщение о пожаре по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНТ „Приозерный“. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был присвоен повышенный ранг пожара номер три», — сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС Дмитрий Петров. Площадь пожара увеличилась за четыре часа с 15 до 19 гектаров. В настоящее время МЧС пришлось увеличить число сотрудников на объекте. В дачном поселке огонь тушат 127 человек личного состава, работают 26 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в садоводческом товариществе к востоку от Кургана возник большой пожар. Также во всей Курганской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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