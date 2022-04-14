Площадь природного пожара под Курганом увеличилась

Под Курганом разрастается природный пожар. Этому способствует жаркая погода. Возгорание началось около двух часов дня 15 апреля огонь возле озера Хохловатики. К тушению привлекли более 120 сотрудников МЧС. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Курганской области.
«На пункт связи части поступило сообщение о пожаре по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНТ „Приозерный“. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был присвоен повышенный ранг пожара номер три», — сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС Дмитрий Петров. Площадь пожара увеличилась за четыре часа с 15 до 19 гектаров.
В настоящее время МЧС пришлось увеличить число сотрудников на объекте. В дачном поселке огонь тушат 127 человек личного состава, работают 26 единиц техники.
Под Курганом разрастается природный пожар. Этому способствует жаркая погода. Возгорание началось около двух часов дня 15 апреля огонь возле озера Хохловатики. К тушению привлекли более 120 сотрудников МЧС. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Курганской области. «На пункт связи части поступило сообщение о пожаре по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНТ „Приозерный“. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был присвоен повышенный ранг пожара номер три», — сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС Дмитрий Петров. Площадь пожара увеличилась за четыре часа с 15 до 19 гектаров. В настоящее время МЧС пришлось увеличить число сотрудников на объекте. В дачном поселке огонь тушат 127 человек личного состава, работают 26 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в садоводческом товариществе к востоку от Кургана возник большой пожар. Также во всей Курганской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим.