16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Екатеринбурге спасли младенца, тонувшего в ванне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Родителям рекомендовали быть внимательнее к ребенку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге восьмимесячный ребенок едва не утонул во время купания, пока его мать отвлеклась по другим делам, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. В пресс-группе городского УВМД информацию подтвердили и заявили, что проводят по данному факту проверку.

Инцидент произошел на улице Опалихинская. Во время купания родители оставили 8-месячного ребенка одного в ванне. Младенец был в специальном детском кресле для купания. «Произошло утопление. Ребенок реанимирован бригадой скорой помощи, доставлен в ДГКБ №9», — сообщил источник.

Первоначально возникло подозрение, что мать ребенка была нетрезвой, однако информация не подтвердилась. «Признаков опьянения у матери не установлено. Она пояснила, что отвлеклась во время купания младенца. Впоследствии сама оказала ребенку первую помощь. Семья является благополучной, на учете не состоит», — прокомментировали агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудниками отдела полиции №9 ведется проверка по факту происшествия. Женщине разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге восьмимесячный ребенок едва не утонул во время купания, пока его мать отвлеклась по другим делам, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. В пресс-группе городского УВМД информацию подтвердили и заявили, что проводят по данному факту проверку. Инцидент произошел на улице Опалихинская. Во время купания родители оставили 8-месячного ребенка одного в ванне. Младенец был в специальном детском кресле для купания. «Произошло утопление. Ребенок реанимирован бригадой скорой помощи, доставлен в ДГКБ №9», — сообщил источник. Первоначально возникло подозрение, что мать ребенка была нетрезвой, однако информация не подтвердилась. «Признаков опьянения у матери не установлено. Она пояснила, что отвлеклась во время купания младенца. Впоследствии сама оказала ребенку первую помощь. Семья является благополучной, на учете не состоит», — прокомментировали агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сотрудниками отдела полиции №9 ведется проверка по факту происшествия. Женщине разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...