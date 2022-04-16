В Екатеринбурге спасли младенца, тонувшего в ванне

17 апреля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Родителям рекомендовали быть внимательнее к ребенку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге восьмимесячный ребенок едва не утонул во время купания, пока его мать отвлеклась по другим делам, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. В пресс-группе городского УВМД информацию подтвердили и заявили, что проводят по данному факту проверку. Инцидент произошел на улице Опалихинская. Во время купания родители оставили 8-месячного ребенка одного в ванне. Младенец был в специальном детском кресле для купания. «Произошло утопление. Ребенок реанимирован бригадой скорой помощи, доставлен в ДГКБ №9», — сообщил источник. Первоначально возникло подозрение, что мать ребенка была нетрезвой, однако информация не подтвердилась. «Признаков опьянения у матери не установлено. Она пояснила, что отвлеклась во время купания младенца. Впоследствии сама оказала ребенку первую помощь. Семья является благополучной, на учете не состоит», — прокомментировали агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сотрудниками отдела полиции №9 ведется проверка по факту происшествия. Женщине разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге восьмимесячный ребенок едва не утонул во время купания, пока его мать отвлеклась по другим делам, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. В пресс-группе городского УВМД информацию подтвердили и заявили, что проводят по данному факту проверку. Инцидент произошел на улице Опалихинская. Во время купания родители оставили 8-месячного ребенка одного в ванне. Младенец был в специальном детском кресле для купания. «Произошло утопление. Ребенок реанимирован бригадой скорой помощи, доставлен в ДГКБ №9», — сообщил источник. Первоначально возникло подозрение, что мать ребенка была нетрезвой, однако информация не подтвердилась. «Признаков опьянения у матери не установлено. Она пояснила, что отвлеклась во время купания младенца. Впоследствии сама оказала ребенку первую помощь. Семья является благополучной, на учете не состоит», — прокомментировали агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сотрудниками отдела полиции №9 ведется проверка по факту происшествия. Женщине разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.