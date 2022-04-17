Бюро военно-политического анализа: потери ВСУ — 25 тысяч человек

Основная группировка ВСУ находится в укрепленных районах Донбасса Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Потери украинской армии в ходе специальной операции России могут составлять до 25 тысяч военнослужащих. Такую оценку в беседе с URA.RU дал эксперт Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Николай Костикин.

Ранее в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский сказал, что потери ВСУ за время проведения Россией спецоперации составляют порядка трех тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными. Однако в Минобороны РФ заявили, что украинская армия, наемники и Национальная гвардия потеряли 23,3 тысячи человек. Это почти в восемь раз выше, чем говорил Зеленский.

«По данным, которые у нас идут, [погибло] порядка 25 тысяч. Группировка уже практически уничтожена. Оставшаяся часть, которая сейчас находится в укрепленном районе (в Донбассе — прим. URA.RU), это, по сути, последние резервы Украины. Безусловно, Зеленскому необходимо говорить, что потери понижены, обманывать своих солдат и свое население, но давайте говорить объективно. У них сейчас нет ресурсов ни для контратаки, ни для серьезных действий», — сказал Николай Костикин.

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат социологических наук, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов в разговоре с URA.RU согласился с цифрами о потерях ВСУ, которые опубликовало Минобороны РФ. «Я основываюсь на официальном заявлении Министерства обороны России, которое заявило, что на сегодня безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек. Минобороны РФ располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и иностранных наемников», — уточнил он.

«У них армия была порядка 100-150 тысяч. У них основная группировка находилась в зоне ведения боевых действий — Донецк, Луганск. Там у них были дееспособные части, потому что они готовились к дальнейшему наступлению на Донецк», — добавил Николай Костикин.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что основными ее целями является денацификация и демилитаризация республики, а также помощь в освобождении республик Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось взять под полный контроль Херсонскую область Украины.

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