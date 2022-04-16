В Минобороны РФ озвучили потери украинской армии

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
В Мариуполе Украина потеряла 4 тысячи человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия, наемники и Национальная гвардия в ходе спецоперации на Украине потеряли 23,3 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек. Только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек», — сообщили Минобороны РФ во время брифинга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла 2,5-3 тысячи военных и еще 10 тысяч ранены. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация, отмечал президент РФ Владимир Путин. Также РФ помогает жителям Донбасса, заявлял он.

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Украинская армия, наемники и Национальная гвардия в ходе спецоперации на Украине потеряли 23,3 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек. Только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек», — сообщили Минобороны РФ во время брифинга. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла 2,5-3 тысячи военных и еще 10 тысяч ранены. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация, отмечал президент РФ Владимир Путин. Также РФ помогает жителям Донбасса, заявлял он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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