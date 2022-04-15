CNN: Зеленский оценил потери ВСУ во время спецоперации

16 апреля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Потери украинских военнослужащих за время проведения Россией спецоперации составляют порядка 2,5-3 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тыс. [военнослужащих]», — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN. Он добавил, что 10 тысяч украинских военных ранены. «Сложно сказать сколько из них выживут», — резюмировал политик. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Кремль в оценках «значительных потерь» в рядах российской армии на Украине опирается на официальные данные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя свое заявление от 7 апреля. В Минобороны России 25 марта сообщали, что за месяц на Украине погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 ранены.